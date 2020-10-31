مسلسل "خرزة زرقة" يجمع لبنان وسوريا.. وهذه تفاصيل قصته

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تستعد شركة صبّاح إخوان خلال الشهور القادمة لتصوير وإطلاق سلسلة أعمال بين لبنان مصر والمغرب من ضمنها مسلسل "خرزة زرقة" الذي انطلق تصويره منذ أسبوعين في لبنان ويستمر حتى منتصف شباط المقبل.



المسلسل يتألف من ستين حلقة كتابة كلوديا مرشليان وإخراج جوليان معلوف، وبطولة نخبة من الممثلين منهم معتصم النهار ورولا بقسماتي إضافة إلى بديع أبو شقرا وطوني عيسى، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، يوسف حداد، وسام صليبا، سمارا نهرا، جهاد سعد، فاتن شاهين، هند خضرا، سيرينا الشامي، سينتيا محسن وغيرهم كثر.



المسلسل ينقل واقع يعيشه لبنان بين عائلة لبنانية وعائلة سورية تجمعهم الحياة في ظروف قاسية، الأمر الذي يجبرهم إلى تحدي الظروف خصوصاً عندما يجمع الحب زين وعليا في قصة شبه مستحيلة، ومن المقرر أن يبصر النور منتصف شهر ديسمبر المقبل عبر OSN.