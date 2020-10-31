إشهار نادي نجوم مصر الرياضي بمنطقة بني سويف لكرة القدم
السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:41 ص
احمد فتحي الدسوقي
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أشهر مسؤلو نادي نجوم مصر الرياضي النادي بمنطقة بني سويف لكرة القدم ليكون أحد قلاع الرياضة في مصر خلال السنوات المقبلة.
وأرسلت الأوراق والمستندات المطلوبة بنادي نجوم مصر الرياضي، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للاعتماد والمشاركة في مسابقاته بداية من الموسم المقبل، وجار استخراج خطاب الموافقة خلال الأيام القادمة.
يترأس مجلس إدارة النادي فايز عبدالعظيم، وسيد نجيب، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسين مسعود، أمينا للصندوق.
ويتكون الجهاز الفني لنادي نجوم مصر الرياضي من المدير الفني محمد لطفي كابوريا، والمدير المالي والإداري محمد رأفت بامبو، وأحمد سيد، المدرب العام، وعبودي مدرب الحراس، والإداري محمد عبدالعظيم عظيمة، والمدير التنفيذي محمد طه، والدكتور إسماعيل أحمد مدربا للأحمال.
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