أول تعليق لصناع الفيلم المصري "16" بعد الفوز بالسعفة الذهبية بمهرجان كان





عبر المنتج السينمائي مارك لطفى، عن سعاددته الشديدة بفوز فيلم"16" بعد الفوز بالسعفة الذهبية بمهرجان كان.





وقال في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة على شاشة "ON" بمناسبة اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيلم مصر بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائى.





وأكد نحن سعداء كثيرًا بمشاركتنا في هذا العمل وتفاجأوا بفوزه بالسعفة الذهبية خلال فعاليات كان السينمائي.







