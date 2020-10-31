بعد سؤال الجمهور عن غيابها.. دينا الشربيني تظهر في حفل الهضبة بختام الجونة





وظهرت الشربيني برفقة مروة الصاوي المستشارة الإعلامية لها.



وتصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، تريند موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر" وذلك بعد نشر زوجها المطرب عمرو دياب صورة لـ بطلة كليب أغنيته الجديدة "أهه أهه".



من جهة أخرى، حقق برومو اغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب 563،201 مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد يومين من طرحها وتصدرت تريند يوتيوب ومن المقرر طرحها خلال الايام القليلة القادمة.









ظهرت النجمة دينا الشربيني، في حفل الهضبة عمرو دياب وذلك بعد ختام مهرجان "الجونة السينمائي" وذلك بعد سؤال الجمهور عن غيابها عن الحفل.