عاجل.. خطوبة بشرى في ختام مهرجان الجونة.. تعرف على التفاصيل

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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فاجأت الفنانة بشري، جميع حضور مهرجان الجونة السينمائي، حيث أقامت حفل خطوبتها علي رجل الأعمال سالم هيكل،

وانتشرت أنباء منذ قليل بشأن إعلان الفنانة بشرى اقتراب زواجها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وحرصت الفنانة بشرى على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي منذ بدءه يوم الجمعة من الأسبوع الماضي وتألقت من خلال ارتدائها فساتين مبهرة للجميع.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.


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