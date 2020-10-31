شاهد.. لميس الحديدي تشارك أبطال "100 وش" الغناء على الهواء

شاركت الإعلامية، لميس الحديدي، عصابة "100 وش" بالغناء على الهواء أثناء استضافتها لأبطاله في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.





وغنت "الحديدي" خلال تقديمها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي المذاع على فضائية "أون" أغنية التتر الشهيرة للمسلسل "مليونير مليونير، بكرة هبقى مليونير"، كما طالبت بالانضمام إلى العصابة بعد إعلان مخرجتها كاملة أبوذكري استعدادها لتصوير فيلم سينمائي بعد نجاح المسلسل.





ووجهت لميس الحديدي، رسالة حادة إلى أبلة فاهيتا، قائلة "انتي ورايا ورايا في المحطات، أنا جيت أون، أنتي روحي حتة تانية".





وقالت: ""الست الارشانة، فكيت البوكل، وعملت اكستيشتن، عيب يا أبلة، امبارح تقول شيلو الأوت دورز بتاعت لميس وحطوا صورتي، جرى إيه يا أبلة، انتي ورايا ورايا في المحطات".





وكانت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا قد سخرت من إطلالة النجمة شيرين رضا، في مهرجان الجونة السيتمائي.





وقالت خلال برنامجها "لايف من الدوبلكس" في موسمه الجديد: "أم التنانين ناقص تطلع نار من بوقها!".





وعبرت عن إعجابها بالدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، كما أبدت فرحتها بمشاركة العديد من النجوم في فعاليات المهرجان.



