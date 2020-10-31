الأهلي يتراجع نهائيًا عن ضم يوسف البلايلي في الموسم الجديد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولي النادي الأهلي تراجعوا عن فكرة التعاقد مع الجزائري الدولي يوسف البلايلي محترف الأهلي السعودي السابق في فترة الانتقالات المقبلة.
 
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج  "نمبر وان" على "النهار" أنه رغم أن  اللاعب أصبح حرًا بعد فسخ تعاقده مع الاهلي السعودي، الا أنه يطلب الحصول علي مقابل مادي ضخم.

وأوضح عمر ربيع أن المقابل المادي لا يتناسب مع القيمة المالية التي يتعامل بها النادي مع اللاعبين المتواجدين بالفريق.

ويواجه النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت.



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