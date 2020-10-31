أحمد فهمي يتصدر التريند عقب إجاباته على أسئلة كارو المحرجة في "أبلة فاهيتا"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

تصدر الفنان أحمد فهمي، التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب أولى حلقات "أبلة فاهيتا".

وتصدر أحمد فهمي التريند بسبب إجاباته على أسئلة كارو الجريئة والمحرجة في بداية الحلقة مما جعل عدد كبير من الجماهير يغرد بإسم أحمد فهمي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني احمد فهمي

أخبار تهمك

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

في غياب الونش.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "اوعوا تفتكروا انكم في أمان"

منذ أقل من ساعة

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

بأفضل فستان.. يسرا تتألق في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم قناص منتخب نيجيريا

منذ ساعة و 15 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بإطلالة جريئة..سهر الصايغ على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة السينمائي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

"زي الشمس.. ولد الغلابة.. زلزال".. أعمال درامية جذبت الجمهور في بداية الموسم الرمضاني

رقصة جريئة للممثلة ديما بياعة وزوجها في برنامج "أكلناها" (فيديو)

مفاجأة.. "أبلة فاهيتا" تعود للشاشة من جديد

عمرو يوسف: أمنيتي وأنا صغير أطلع طيار.. وأنا من مواليد هذا البرج

عمرو يوسف يجيب على أسئلة "أبلة فاهيتا"

ياسمين صبري تتصدر التريندات عقب تشبيهها بجورجينا روديغيز صديقة رونالدو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

الزمالك يقترب من ضم قناص منتخب نيجيريا

11:56 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه