أحمد فهمي يتصدر التريند عقب إجاباته على أسئلة كارو المحرجة في "أبلة فاهيتا"





تصدر الفنان أحمد فهمي، التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب أولى حلقات "أبلة فاهيتا".وتصدر أحمد فهمي التريند بسبب إجاباته على أسئلة كارو الجريئة والمحرجة في بداية الحلقة مما جعل عدد كبير من الجماهير يغرد بإسم أحمد فهمي.يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.