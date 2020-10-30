الزمالك يقترب من ضم قناص منتخب نيجيريا





تخطط إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي باتشيكو.





الزمالك على بعد خطوة من ضم أحمد موسى





تحدث الإعلامي السعودي مبارك الشهري، عن اقتراب نادي الزمالك من ضم النجم النيجيري أحمد موسى، عقب رحيله عن صفوف النصر السعودي.





وأوضح الإعلامي الشهير خلال حديثه تليفزيوني لقناة "24 الرياضية" :"النصر قام بعمل مخالصة مالية مع موسى واللاعب على أعتاب نادي الزمالك المصري".





الجدير بالذكر أن أحمد موسى، صانع ألعاب النصر السعودي السابق وصاحب الـ 28 عامًا قد تألق بقميص المنتخب النيجيري في عدة مناسبات أبرزها في كأس العالم بنسختي 2014 و 2018.





ويضم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بين صفوفه الرباعي الأجنبي كاسونجو وساسي وبن شرقي وأوناجم.



