"هقتلك ابنك قدام عينك".. 30 ألف جنيه ثمن حياة طفل سوداني بأكتوبر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:50 م
الضحية
الضحية
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل طفل سوداني أمام أسرته بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أنه يوجد خلافات مالية بين والد الطفل وآخر خمسيني العمر، مقيم بمحافظة السويس، وطالب الأخير والد الطفل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه، قيمة تعامل تجاري بينهما.

وأضافت التحريات أن والد الطفل سدد له 20 ألف جنيه من المبلغ، ولم يسدد باقي المبلغ، لكنه طالبه بتسديد المبلغ، وهدده قائلا: "هقتلك ابنك قدام عينك".

وبينت التحريات أن الجاني استل بعدها سلاحا أبيض وسدد طعنات بجسد الطفل، أسقطه قتيلًا في الحال.

كان ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، قد نجحوا في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية، أمام أسرته، بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بقتل طفل سوداني الجنسية، أمام أسرته بمساكن عثمان، بنطاق القسم.

إنتقلت وقوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر والمقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "محمد.ح.ع"، 13 سنة، سوداني الجنسية، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، توصلت جهوده إلى أن خلافات مالية بين والد القتيل وآخر دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة بدعوى مماطلة الأب في سداد مبلغ مالي مستحق له.

وأمس الخميس توجه الجاني إلى منزل والد الطفل ليطالبه بسداد باقي المبلغ المستحق، لكن وقع شجار بينهما استل على اثرها الجاني سلاحًا أبيض وانهال على الطفل بالطعنات، أسقطه قتيلًا في الحال، وفر هاربا.

فريق البحث إلى مكان هروب المتهم، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة من القبض عليه في أقل من 24 ساعة من وقت ارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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