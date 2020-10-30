ضربة موجعة لإنتر ميلان قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي تلقى ضربة موجعة باحتماليه غياب أحد نجومه قبل مواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إنتر ميلان كان قد أعلن عن معاناة البلجيكي روميلو لوكاكو نجم هجوم الفريق من إجهاد في فخذه الأيسر مع مراقبة حالة النجم البلجيكي يوميًا.





وأكد الموقع الإيطالي أن غياب لوكاكو في مواجهة بارما غدًا السبت في الدوري الإيطالي أصبح أمرًا مؤكدًا كما أن مشاركته أمام ريال مدريد باتت مهددة بشكل كبير.





وأوضح الموقع الإيطالي أن لوكاكو تعرض للإصابة أثناء مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن لوكاكو يعتبر النجم الأول لإنتر ميلان في الموسم الحالي، حيث سجل النجم البلجيكي حتى الآن 7 أهداف في 7 مباريات في جميع البطولات.



