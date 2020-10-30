أفضل نظام للتخسيس .. "الصحة" تقدم 5 نصائح مهمة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:58 م
نظام للتخسيس
نظام للتخسيس
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أفضل نظام للتخسيس .. "الصحة" تقدم 5 نصائح مهمة

5 نصائح مهمة للغاية قدمتها وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ للوقاية من أخطر مرض يهاجم شباب وأطفال العصر الحديث وهو “السمنة”.

نصائح وزارة الصحة

النصيحة الأولى

وتأتى أولى نصائح وزارة الصحة للمواطنين بمختلف أطيافهم وأعمارهم للوقاية من السمنة متضمنة أهمية التقليل من الأطعمة التى تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات، حيث إنها تعمل على زيادة السعرات الحرارية، ومن ثمَّ زيادة الوزن، وخصوصا مع قلة حرق الدهون.

النصحية الثانية

أما ثاني تلك النصائح فتتمثل فى ضرورة ممارسة رياضة المشى يوميا لمدة 10 دقائق على مدار 5 أيام في الأسبوع، مع شرب الكثير والكثير من الماء.

أفضل نظام للتخسيس .. «الصحة» تقدم 5 نصائح مهمة 1

النصيحة الثالثة

شددت الوزارة علي تناول الخضروات والفاكهة بكثرة، لافتة إلى أنها ترفع الحالة المناعية للجسم، وتساعده في مقاومة الأمراض، وحرق الدهون وسرعة الهضم.

النصيحة الرابعة

حذرت وزارة الصحة من الاقتراب من التدخين، لافتة إلى أنه أنه سبب رئيس من أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة.

النصيحة الخامسة

شددت “الوزارة” فى الوقت نفسه، على أهمية البعد عن الوجبات السريعة، لافتة إلى أنها تعمل على زيادة نسبة الدهون ومن ثم السمنة المفرطة.

كما أعلنت عن خروج 99 متعافًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت فى بيان لها، إنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، بلغ 107209 حالات من ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و6247 حالة وفاة.

أفضل نظام للتخسيس .. "الصحة" تقدم 5 نصائح مهمة

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