موبايل Q52 من ال جي .. المنافس الخطير لسامسونج

عالم الهواتف الذكية الحديثة ملئ دائما بالمفاجأة التي تأتي بأشكال عديدة واليوم نتحدث عن الجديد من LG Q52 الهاتف الثوري المتميز الذي تنافس به الشركة العالمية ” إل جي” العلامات التجارية الأخرى في المحال ، تعد شركة إل جي من أوائل الشركات في مجال التقنيات حيث أنها برعت في إنتاج شاشات التلفاز الذكية الحديثة وهي المتربعة على عرشها منذ بداية أنطلاقها لتميزها الرائع،وعندما قررت إنتاج الهواتف الذكية أبدعت فيها وأنتجت جودة عالية وإمكانات متميزة .





مواصفات LG Q52





يأتي هذا الهاتف الجديد من إل جي بالعديد من المواصفات التي سوف نستعرضها معكم كالتالي .





يأتي الهاتف بشاشة من قياس 6.59 بوصة.

الشاشة من نوع IPS.

يأتي الهاتف ضمن المعايير العسكرية الخاصة МIL-STD-810 .

أبعاد الهاتف (165 × 76.7 × 8.4) ملم، ووزنه 188 غ.

الهاتف سيزود بغطاء له يحتوى على شاشة إضافية تتصل بالهاتف عبر البلوتوث ليكون مث الهواتف القابلة للطي.









يعمل الهاتف بواجهة Android 10.

الهاتف سيحتوي على مستشعر البصمة بشكل جانبي .

يأتي بمنفذ للسماعات من قياس 3.5 ملم.

الهاتف مزود بمخرج USB-C.

الهاتف مزود بشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

الهاتف يهمل بمعالج Mеdiatek Hеlio P35.









سعدة الذاكرة العشوائية تأتي بنوعين 4 جيجا و 6 جيجا رام.

السعة التخزينية للهاتف نوعين 64 جيجا أو 128 جيجا بايت .

يمكن زيادة الذاكرة عبر كارت خارجي من نوع نانو.

البطارية تأتي بسعة 4000 مللي أمبير.

الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل والثانوية بدقة 13 ميجا بكسل وكاميراتنا للعزل بدقة 2 ميجا بكسل .

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل موجودة أسفل الشاشة.

الهاتف يدعم الواي فاي والبلوتوث.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس.