شاهد.. رسالة رامي رضوان لـ"محمود الخطيب" في عيد ميلاده

وجه الإعلامي، رامي رضوان، رسالة تهنئة إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في عيد ميلاده الـ66.





وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة: "كل سنة وأنت طيب يا بيبو، الخطيب أسطورة من أساطير للكرة المصرية".





وأضاف الإعلامي: "وجب أن نوجه كل التحية لأن مكانته في قلوب الملايين كبيرة، وربنا يديله الصحة وطولة العمر".





وفي ذات السياق وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده.





وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "عيد ميلاد سعيد للرئيس محمود الخطيب، و أتمنى لك المزيد من السنوات المقبلة يا أسطورة رجل شريف بارك الله فيك".





ويستعد الأهلي لخوض اختبار قوي أمام نظيره طلائع الجيش مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



