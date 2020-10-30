على طريقة الملك فاروق.. محمد ثروت وزجته في حفل ختام مهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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قرر الفنان محمد ثروت، أن يظهر بلوك مختلف وجديد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة والذي حرص على حضوره من أول أيام الفعاليات برفقة زوجتة.


ظهر محمد ثروت، بإطلالة مقتبسة من لوك الملك فاروق، حيث ارتدى نظارة مستديرة، فيما رفع شاربه بشكل أعاد إلى أذهان صورة الملك فاروق، كما ظهرت وزجتة وكأنها مثل أميرت زمان بفستان منفوش، مع وضع مجوهرات كلاسكيه.


يشار إلي أن أعلن مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل فوز فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل، في الدورة الرابعة للمهرجان، الذي اختتم فعالياته اليوم
على طريقة الملك فاروق.. محمد ثروت وزجته في حفل ختام مهرجان الجونة
على طريقة الملك فاروق.. محمد ثروت وزجته في حفل ختام مهرجان الجونة

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