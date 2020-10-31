المالية تتلقى طلبات الشركات لرد الأعباء التصديرية خلال أيام (فيديو)

تبدأ وزارة المالية خلال أيام، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلقي طلبات الشركات الراغبة في استراداد قيمة الأعباء التصديرية، وتفعيل مبادرة الخصم التعجيلى بنسبة 15 % من إجمالي المتأخرات.





وقال الإعلامى محمد غانم، في برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إنّه تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي سوف تتلقى وزارة المالية خلال أيام طلبات الشركات الراغبة استرداد قيمة الأعباء التصديرية والاستفادة من الخصم التعجيلى الذي يصل لـ 15 % من إجمالى قيمة المتأخرات التصديرية، لافتا إلى أن مستحقات هذه الشركات تصل لـ 25 مليار جنيه، وعند تفعيل خصم الـ 15 % تكون وزارة المالية ملزمة برد 21 مليار جنيه.



