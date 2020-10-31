شروط الفوز بالوحدات الصناعية المستثمرين في 7 محافظات (فيديو)
السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:32 ص
داليا الحسين
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كشف الإعلامي محمد غانم، عن شروط الفوز بالوحدات الصناعية كاملة المرافق، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مشروعات الشباب وصغار المستثمرين في 7 محافظات.
وقال "غانم"، عبر برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إنّ مساحة الوحدات الصناعية تبدأ من 48 مترًا وحتى 792 مترًا بحسب مساحة المجمعات الصناعية بالمحافظات، وه كاملة المرافق، ومتوسط السعر 21 جنيها شهريا، كما يوجد وحدات للراغبين في التمليك.
وأوضح، أنّ المبادرة الرئاسية تُنفذ بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتتيح 657 وحدة صناعية مجهزة وكاملة المرافق وبمساحات مختلفة في 7 محافظات هي الإسكندرية والبحر الأحمر وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بنظام التخصيص أو الإيجار أو التمليك، لافتا إلى أنها تصلح لجميع الأنشطة الصناعية مثل التصنيع الغذائي ومصنع مواد البناء والمفروشات والملابس.
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