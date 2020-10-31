شروط الفوز بالوحدات الصناعية المستثمرين في 7 محافظات (فيديو)

كشف الإعلامي محمد غانم، عن شروط الفوز بالوحدات الصناعية كاملة المرافق، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مشروعات الشباب وصغار المستثمرين في 7 محافظات.





وقال "غانم"، عبر برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إنّ مساحة الوحدات الصناعية تبدأ من 48 مترًا وحتى 792 مترًا بحسب مساحة المجمعات الصناعية بالمحافظات، وه كاملة المرافق، ومتوسط السعر 21 جنيها شهريا، كما يوجد وحدات للراغبين في التمليك.



