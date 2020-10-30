البورصة الأمريكية تتراجع بالختام و"داو جونز" يسجل أسوأ أداء أسبوعي





اختتمت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة، على تراجع وسجل مؤشر "داو جونز" أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس مع مخاوف الموجة الثانية للوباء.





وكشفت نتائج أعمال آبل عن تراجع عوائد مبيعات الآيفون بنحو 16 بالمائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول ورغم ذلك تجاوزت الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين.





كما ارتفعت إيرادات أمازون بنحو 37 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتتفوق على التقديرات، فيما حققت فيسبوك أرباحاً وإيرادات أفضل من التوقعات خلال نفس الفترة.





في حين دعمت عائدات الإعلانات زيادة أرباح وإيرادات شركة ألفابت خلال الربع الماضي.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.





وأثارت إصابات كورونا القياسية في أوروبا والولايات المتحدة وعودة قيود الإغلاق في بعض الدول الأوروبية مخاوف المستثمرين لتسجل الأسهم الأمريكية أسوأ أداء أسبوعي وشهري منذ الموجة البيعية في مارس/آذار الماضي.





وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 26503.5 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 6.5 بالمائة أو ما يعادل 1833 نقطة، كما سجل تراجعاً بنحو 4.6 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3270 نقطة، ليهبط بنحو 5.6 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، كما سجل خسائر شهرية بنسبة 2.7 بالمائة.





وهبط "ناسداك" التكنولوجي بنحو 2.4 بالمائة إلى 10911 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية بنحو 5.5 بالمائة و2.3 بالمائة





وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 94.00