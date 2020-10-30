البورصة الأمريكية تتراجع بالختام و"داو جونز" يسجل أسوأ أداء أسبوعي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
Advertisements

اختتمت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة، على تراجع وسجل مؤشر "داو جونز" أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس  مع مخاوف الموجة الثانية للوباء.

وكشفت نتائج أعمال آبل عن تراجع عوائد مبيعات الآيفون بنحو 16 بالمائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول ورغم ذلك تجاوزت الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين.

كما ارتفعت إيرادات أمازون بنحو 37 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتتفوق على التقديرات، فيما حققت فيسبوك أرباحاً وإيرادات أفضل من التوقعات خلال نفس الفترة.

في حين دعمت عائدات الإعلانات زيادة أرباح وإيرادات شركة ألفابت خلال الربع الماضي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وأثارت إصابات كورونا القياسية في أوروبا والولايات المتحدة وعودة قيود الإغلاق في بعض الدول الأوروبية مخاوف المستثمرين لتسجل الأسهم الأمريكية أسوأ أداء أسبوعي وشهري منذ الموجة البيعية في مارس/آذار الماضي.

وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 26503.5  نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 6.5 بالمائة أو ما يعادل 1833 نقطة، كما سجل تراجعاً بنحو 4.6 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3270 نقطة، ليهبط بنحو 5.6 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، كما سجل خسائر شهرية بنسبة 2.7 بالمائة.

 وهبط "ناسداك" التكنولوجي بنحو 2.4 بالمائة إلى 10911 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية بنحو 5.5 بالمائة و2.3 بالمائة

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 94.00

أخبار تهمك

في غياب الونش.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بأفضل فستان.. يسرا تتألق في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

منذ أقل من ساعة

لاعبو الأهلي والجهاز الفني يودعون أحمد فتحي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري المصري

منذ ساعة

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 15 ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

10:45 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

09:01 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه