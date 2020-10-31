مصرع طفل تحت عجلات سيارة مجهولة ببني سويف

لقى طفل مصرعه تحت عجلات سيارة ربع نقل مجهولة بقرية "صفط العرفا" التابعة لدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.





وتلقى العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن إخطارا من نقطة شرطة المستشفى بوصول طفل يدعي كريم ربيع عامان جثة هامدة للمستشفى بعد أن لقيى مصرعه تحت عجلات سيارة ربع نقل وفرت هاربة.





وعلى الفور أسرع الرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث الفشن إلى مكان الحادث حيث تبين أن الطفل يدعى كريم ربيع عامان من قرية "صفط العرفا" وأن سبب الوفاة صدمته سيارة ربع نقل أثناء لهوه أمام منزله وفرت هاربة تم استدعاء الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علية.





وبالانتقال والفحص، تبين أن سبب الوفاة كدمات في الوجه وكسور في الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الحادث.



