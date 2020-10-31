أديب لـ جمهوره: "هبدأ بخبر حلو"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إدارة مهرجان كان أعلنت فوز مصري بالسعفة الذهبية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يفوز فيلم مصري بهذه الجائزة، معلقا: "حبيت أبدء بخبر حلو".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن إمكانيات الفيلم بسيطة، وحواره مرتجل، وليس به فنانين معروفين، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم بلغت 200 ألف جنيه، حيث تم تصوير الفيلم في منطقة السكاكيني.



