أديب لـ جمهوره: "هبدأ بخبر حلو"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن إدارة مهرجان كان أعلنت فوز مصري بالسعفة الذهبية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يفوز فيلم مصري بهذه الجائزة، معلقا: "حبيت أبدء بخبر حلو".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن إمكانيات الفيلم بسيطة، وحواره مرتجل، وليس به فنانين معروفين، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم بلغت 200 ألف جنيه، حيث تم تصوير الفيلم في منطقة السكاكيني.

وأشار إلى أن السينما المصرية كانت تنتظر أن تفوز بجائزة في مهرجان كان، معقبا: "والدي كان نفسه يفوز بجائزة في مهرجان كان"، مؤكدا أن السينما المصرية قوية. 

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