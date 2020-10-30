بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

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تصدرت الفنانة ميرهان حسين، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما ظهرت أمس بأطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.





وعلقت ميرهان حسين، على إثارة الفنانات الجدل في هامش فعاليات الجونة السينمائي، حرارة الطقس هي السبب في اتجاه بعض الفنانات للإطلالات المثيرة للجدل: "بيثيروا الجدل عشان الجو حر، أنا لو أعرف ان الجو حر كدا كنت ثيرت الجدل جامد".







كما أحتفلت ميرهان حسين، مساء أمس بعيد ميلادها أثناء وجودها بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.