أمينة خليل وسميح ساويرس يكشفان تفاصيل إصابتهما بكورونا في مهرجان الجونة (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:46 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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كشفت الفنانة، أمينة خليل، ورجل الأعمال سميح ساويرس، تفاصيل إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة أمينة في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي المذاع على فضائية "أون" اليوم الجمعة بعد انتشار الشائعات المتعلقة بإصابتها بكورونا وحضورها للمهرجان "لا يمكن أعملها، وإصابتي بكورونا كانت من شهر".

وأضافت "قعدت 15 يوم في البيت، وأجريت أكثر من مسحة، وكانت تجربة قاسية وليست لطيفة"، موجهة رسالة إلى جميع المصريين "لازم تخلوا بالكوا من نفسكوا وأهلكوا، ولكن الحمد لله الموضوع بيعدي".

من جانبه قال سميح ساويرس "الشعب المصري مش مقتنع إن فيه كورونا، وأنا أخدت علقة الكورونا ودخلت مستشفى في سويسرا وكنت من أوائل الناس اللي أخذتها منذ بدايتها، ومضيت على نفسي إقرار وكنت من أوائل الناس اللي أخدت علاج الريميديسفير".

وكان كشف ساويرس، عن الدعم الذي قدمته وزارتي الثقافة والصحة لإنجاح تنظيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وقال "على مدار الفترة الماضية كان هناك احتمال كبير أن يتم إلغاء عقد مهرجان الجونة في نسخته الرابعة هذا العام"، مضيفا "كان أمامنا أمرين مهمين ظللنا نراقبهم أولهم عقد مهرجاني فينسيا، والتأكد من ترحيب الدولة بعقد المهرجان في موعده في ظل جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية".

ووجه الشكر لوزارة الصحة، قائلا: "بشكر وزيرة الصحة التي اهتمت بالتفاصيل وتابعت مدى سلامة الإجراءات الاحترازية، وأكدت على رغبة الدولة على نجاح المهرجان لأن هذا حاجة كويسة جدًا وهذا شجعني كثيرًا على عقده".

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