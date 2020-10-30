العربية بقت خردة.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بالطريق الأوسطي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 أخرون، في حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة ومصابين جنوب محافظة الجيزة.

ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية، وبالفحص والمعاينة كشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارة ملاكي سوداء اللون بدراجة نارية، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة، وإصابة مرافقيه وسائق السيارة الملاكي.

ونتج عن الحادث تحول الدراجة النارية إلى قطعة خردة وتهشم الجزء الأمامي للسيارة، وجرى نقل الجثة والمصابين لأقرب مستشفى، وتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات لطبيعتها.

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