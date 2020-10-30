ايمان حسنى رئيسا لمجلس إدارة مركز شباب شرق النيل ببنى سويف وشكرى نائبا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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اختتمت فعاليات الجمعية العمومية لمركز شباب المدينة بشرق النيل وذلك لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة بجانب مناقشة جدول الأعمال .

واعلن المستشار ماهر ملاك رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ، فوز ايمان حسنى بمنصب رئيس مجلس الإدارة وذلك عقب حصولها على 622 صوت فيما حصل منافستها حاتم المصري على 114 صوت فقط .

وبمنصب امين الصندوق نجح عباس شكرى فى الفوز بالمقعد بعد نجاحها فى حصد 592 صوت فيما حصل منافسه محمد روبي على 144 صوت .

كما فاز وليد بهنساوى بمنصب العضوية فوق السن وشريف صلاح بمنصب امين الصندوق وذلك بالتزكية .

وشارك بالتصويت بالجمعية العمومية 763 فيما جاء عدد الاصوات الباطلة 27 صوت .

وينتظر مجلس الإدارة الجديد العديد من الملفات الهامة مثل تنمية الموارد والتوسع فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية لخدمة الجمعية العمومية .

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