بعد انتظار الجماهير..درة في ختام مهرجان الجونة السينمائي( صورة)

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انتظر الجماهير إطلالة الفنانة درة في مهرجان الجونة السينمائي وفاجأت درة الجميع بحضورها حفل ختام المهرجان في دورته الرابعة.



وظهرت درة في ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان أبيض متألق كالعادة حيث أعجب بإطلالتها الجميع وكانت ينتظرها الكثير من الجماهير واعتمدت دؤة على تسريحة شعر ملموم وميك أب هادئ.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.