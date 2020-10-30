شقيقة محمد سامي تتألق بفستان قصير في ختام مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت شقيقة المخرج محمد سامي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وتألقت من خلال ارتدائها فستان متألق.



وارتدت شقيقة المخرج محمد سامي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فستان سيلفر طويل من الخلف وقصير من الأمام واعتمدت على شعر ملموم وميك أب هادئ.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.