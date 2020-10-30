لقاء الخميسي بإطلالة بيضاء في ختام مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت الفنانة لقاء الخميسي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وذلك في دورته الرابعة عقب تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد.



وارتدت "الخميسي" فستان أبيض متألق به حزام ذهبي اللون واعتمدت على تسريحة شعر ملموم وميك أب هادئ.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.