جوارديولا يحسم موقفه من العودة إلى برشلونة

حسم بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من العودة مرة أخري لقيادة برشلونة الإسباني، خاصة بعد رحيل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

وقال جوارديولا إنه لا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي والعودة إلى برشلونة بعد أن أعلن فيكتور فونت المرشح لرئاسة النادي الإسباني رغبته في إعادة غوارديولا لملعب كامب نو.



ويتبقى عام واحد في عقد غوارديولا مع سيتي وقال فونت إنه يرغب في إعادة المدرب الإسباني للتعاون مع النجم ليونيل ميسي لضمان استمرار المهاجم الأرجنتيني مع الفريق لما بعد 2021.

وقضى غوارديولا أربعة مواسم في تدريب برشلونة وفاز بثلاثة ألقاب للدوري إضافة إلى لقبين لدوري الأبطال قبل الرحيل في 2012 لكنه عبر عن رغبته في تمديد عقده مع سيتي.



وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت : أنا سعيد جدا في مانشستر وأتمنى أن أبلي بلاء حسنا هذا الموسم للاستمرار لفترة أطول.



واستهل سيتي الموسم بشكل سيء ويحتل المركز 13 في الدوري الممتاز متأخرا بخمس نقاط عن إيفرتون المتصدر.