محمد موسى: "كل يوم نكتشف انتهاكات جديدة لتنظيم الحمدين القذر"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
استعرض الإعلامي محمد موسى تقرير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الذي كشف انتهاكات نظام تميم بن حمد ضد المعارضة القطرية، وتحديدًا ضد أبناء قبيلة الغفران، وتعرضهم لعمليات تمييز عنصري، وسحب الجنسيات منهم وهذه مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ورغم كل ذلك لا يزال نظام الحمدين القطري يواصل جرائمه.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، التقرير الذي أفرج عنه مركز ماعت لحقوق الإنسان حمل شهادات من أبناء المعارضة القطرية الذين تعرضوا للانتهاك والتنكيل بهم، واحتجوا أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للتنديد ضد ما يتعرضون له من قطر، وقدموا مستندات تكشف الإساءة لهم وحرمانهم من حقوقهم أمام المنظمات الدولية.

وجاء في التقرير أن المعارضة القطرية تتعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات والظلم والاضطهاد من هذا النظام الوحشي الذي ينكل بأبناء شعبه، ومن جهة أخرى يقوم النظام القطري بدفع ملايين الدولارات وصرفها على التنظيمات الإرهاب بل ويمنح لهم الفرص والملاذات الآمنة.

واختتم "موسى" قائلا: "كل يوم بنكتشف انتهاكات جديدة ضد تنظيم الحمدين القذر، ومؤسسة ماعت عرتهم أمام الرأي العام العالمي".

أخبار تهمك

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 12 ساعة

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحديد الموعد النهائي للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:13 م

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

07:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه