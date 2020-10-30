انتشال جثة شاب من المنوفية غرق بشاطئ خاص في الإسكندرية



كان تبلغ قسم شرطة الدخيلة، بوجود غريق فى شاطىء خاص بشهر العسل، وعلى الفور توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهرى.



وتبين أن الشاب نزل مياه البحر في الساعة الواحدة ونصف ظهرًا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، وهى لشاب يدعى عمر أحمد سليمان 19 سنة بمحافظة المنوفية.



وقامت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة من شاطئ درويش، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ونقلت الجثة للمشرحة.



انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، جثة شاب أغرقته مياه شاطئ خاص بمنطقة البيطاش غربي المحافظة.