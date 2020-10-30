إعلامي تركي مؤيد لأردوغان يسئ للنبي محمد (فيديو)

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عرض الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مقطع فيديو يوثق إساءة الصحفي التركي المؤيد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان "خلقى أوغلو" للنبي محمد.



وقال "أوغلو"، وفقا للفيديو المذاع في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لو أن النبى محمد بعث من جديد وأسس حزبا لن يحصل على أصوات كالتي يحصل عليها الرئيس إردوغان".



وهاجم الاعلامى مصطفى بكرى، "أردوغان" وأعوانه بسبب استغلالهم المسيء للدين الاسلامى، معقبا: "لا يجب أن يعين إردوغان نفسه كمدافع عن الإسلام.. شأن إردوغان شأنه شأن ماكرون الذي أساء للرسول الكريم ونرفض ذلك".



من جهة أخرى، سخر رئيس حزب المستقبل التركي ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، من تقدم وكبر سنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة رسمية إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.



واعتذر داود أوغلو في الرسالة الساخرة، عن عدم دعوة رفيق دربه السابق وغريمه الحالي الرئيس التركي، لحضور المؤتمر العادي الأول لحزب المستقبل، المقرر انعقاده في مركز أنفا ألتينبارك للمعارض في أنقرة بعد غد الأحد.



وبرر داود أوغلو خلال الرسالة عدم رغبته في دعوة الرئيس التركي لحضور مؤتمر حزبه بالخوف على صحة أردوغان لكبر سنه في ظل ما تشهده تركيا من تفشي لفيروس كورونا وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء المستشري.



تجدر الإشارة إلى أن داود أوغلو كان عضوًا سابقًا في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان، لكنه انشق عنه مؤخرًا وأنشأ حزبًا جديدًا معارضًا لسياسات أردوغان.

