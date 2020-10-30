القبض على المتهم بقتل شاب خلال حفل عيد ميلاد بكفر شكر

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، القبض على "ع.ا.ع" 18 عامًا، المتهم بقتل شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء، بمنطقة السلخانة بكفر شكر.



كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية كفر منصور، بكفر شكر بمحافظة القليوبية، بمصرع أحد الشباب ويدعى "إسلام.م"، 24 عامًا، بطلق ناري ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.



تلقت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه، خرجت إحدى الطلقات الطائشة من شاب استقرت في صدره، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.