عاجل - رونالدو يتعافى من فيروس كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطال، تعافي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعدما جاءت نتيجة التحاليل الخاصة باللاعب سلبية.

وأصبح رونالدو جاهزًا للمشاركة مع السيدة العجوز، والذي يستعد لمواجهة سبيزيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس قد تعرض للهزيمة على أرضه أمام برشلونة الإسباني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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