رسميا.. عيد مرازيق مديرا فنيا لدمنهور في دوري القسم الثاني





وكان دمنهور قد فاوض أكثر من مدير فني، منهم، ياسر الكناني، صفاء رجب، كرم جابر، محمد عبد السميع، قبل حسم التعاقد مع مرازيق صاحب إنجاز التأهل للدوري الممتاز مع البنك الأهلي.

قرر مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور برئاسة ايهاب عبد الله، تعيين عيد مرازيق، المدير الفني السابق، لفريق البنك الأهلي، ليتولى مهخة تدريب الفريق الدمنهوري، بالموسم الجديد، من دوري القسم الثاني لموسم 2020.2021.جاء قرار الفريق البحراوي، بتعيين مرازيق، ليقود دمنهور خلفا لكمال فريد الممير الفنس السابق الذي رحل مؤخرا عقب ختام الموسم الحالي.