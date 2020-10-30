رسميا.. عيد مرازيق مديرا فنيا لدمنهور في دوري القسم الثاني

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور برئاسة ايهاب عبد الله، تعيين عيد مرازيق، المدير الفني السابق، لفريق البنك الأهلي، ليتولى مهخة تدريب الفريق الدمنهوري، بالموسم الجديد، من دوري القسم الثاني لموسم 2020.2021.

جاء قرار الفريق البحراوي، بتعيين مرازيق، ليقود دمنهور خلفا لكمال فريد الممير الفنس السابق الذي رحل مؤخرا عقب ختام الموسم الحالي.

وكان دمنهور قد فاوض أكثر من مدير فني، منهم، ياسر الكناني، صفاء رجب، كرم جابر، محمد عبد السميع، قبل حسم التعاقد مع مرازيق صاحب إنجاز التأهل للدوري الممتاز مع البنك الأهلي.

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