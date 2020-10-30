إسلام إبراهيم يكشف حقيقة الجزء التاني من مسلسل"بـ 100 وش"

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كشف الفنان إسلام إبراهيم، عن حقيقة التجهيز لتصوير جزء ثاني من مسلسل "بـ 100 وش"بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان يوسف، ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على تقديم جزء ثاني من مسلسل بـ 100 وش، قائلا: "الموضوع مبهم فهناك نقاشات من الكبار عن المسلسل".



وأشار الفنان إسلام إبرهيم إلى أن مسلسل "بـ 100وش"، حقق نجاحًا كبيرًا لم يكن يتوقعه المشاركين في العمل قائلا: "الناس حبت العصابة".



وتابع الفنان إسلام إبراهيم أن تصوير المسلسلات الأصعب عكس الفيلم الذي يكون إجمالي وقته ساعتين، أما المسلسل يستلزم تحضير 5 أشهر وتصوير نحو 3 أشهر ما يمثل مجهود على الممثلين.



وأشار الفنان إسلام إبراهيم إلى أن السينما هي طموح أي فنان في الدنيا، وتمنى أن يؤدي دور شخص شرير، وأحد أشخاص ذوي الإعاقة.



وتمنى أن يمثل مع الشخصيات الكوميدية مثل محمد هنيدي، وأحمد حلمي، وأحمد مكي، ودنيا سمير غانم.





