ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أعرب عن رغبته في التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي الذي ينتهي عقده مع الروسونيري عقب نهاية الموسم الحالي.





وألمح موقع ديفنسا سينترال الإسباني المختص في شئون ريال مدريد الإسباني أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في الأيام الأخيرة أن ميلان دخل في مفاوضات مع الحارس الإيطالي الشاب من أجل تجديد عقده مع الفريق والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.





وأكد الموقع الإسباني أن مسئولي النادي الملكي يتابعون عن كثب تطورات تجديد عقد دوناروما مع ميلان.





وأوضح الموقع الإسباني أنه في حال فشل مسئولو ميلان في التوصل لإتفاق للتعاقد مع حارس المرمى البالغ من العمر 21 عامًا فإنه ريال مدريد سيتحرك لخطف الحارس الإيطالي الشاب.











