وزير الزراعة: مصر تحتل المركز الثاني في تصدير البطاطس عالميًا (فيديو)

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قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الصادرات المصرية الزراعية أصبحت لها شهرة في جميع أسواق العالم، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مراكز متقدمة في كثير من السلع وعلى رأسها الموالح والبطاطس والرمان والجوافة والمانجو نظرًا لجودتها والإجراءات المتبعة على الصحة في كل مراحل الإنتاج.



وأضاف "القصير" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "السفير النيوزيلندي سبق وتحدث عن المانجو المصرية وكذلك السفير الياباني الذي تحدث عن الزراعات المصرية عندما كان زار أحد المزارع في مدينة النوبارية".



وأكد أن قطاع الزراعة من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن البطاطس تأتي في المرتبة الثانية من حيث التصدير عالميًا، فيما تحتل السعودية النصيب الأكبر من الصادرات المصرية كدولة عربية وهناك أستراليا، موضحًا أنه خلال الشهر القادم سيتم الكشف عن سوقين من أكبر الأسواق العالمية للصادرات الزراعية المصرية.

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قال الدكتور محمد الحفناوي، عضو جمعية مصدري تقاوى البطاطس بالاتحاد الأوروبي، إن الحكومة المصرية غيرت معالم الدولة خلال السنوات الأخيرة، معقبًا: "مصر الآن تزرع وتصدر، وتعمل على زيادة التصدير من خلال فتح أسواق جديد للمنتج المصري الذي أصبح متوفر بصورة كبيرة، إحنا بنحارب الآن في مجال التصدير".



وتابع "الحفناوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفاعل مع الأزمات والموضوعات بشكل غير عادي، لافتَا إلى أن العالم الآن في أزمة بسبب جائحة كورونا، معقبًا: "الاقتصاد في دول كبرى انهار بسبب كورونا، ومصر عدت الأزمة بسلام ".



ولفت إلى أن هناك ضرورة للحفاظ على محصول البطاطس، بداية من الشركات التي تستورد تقاوي البطاطس حتى تخزينها في الثلاجات، مشيرًا إلى أن الحكومة أو اتحاد منتجي الحاصلات الزراعية عليهم أن يقوموا بإعداد منظومة لاستيراد التقاوي وبيعها للمزارع بأسعار جيدة.



أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن عدم وجود أي أزمات في محصول البطاطس بالأسواق، وأن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفى احتياجات السوق المحلى لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.



وأكد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين، على انخفاض أسعار البطاطس في السوق المحلى نظرا للوفرة في الإنتاج، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتي تتمثل في السماح باستيراد كميات تقاوى بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين، فضلا عن الاتجاه لإنتاج تقاوى البطاطس محليا بعد نجاح زراعتها داخل الصوب، مما يسهم في منع حدوث أي أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق، لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



إن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2020 بمنظومة الزراعة والحاصلات الزراعية نتيجة جهود الدولة والحكومة وباحثي وزارة الزراعة، في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، الذي تولي له القيادة السياسية اهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة الماضية.



وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الزيوت، والمرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة، والمرتبة الأولى في تصنيع التمور، والمرتبة الثالثة عالميا في تصدير البصل المجفف؛ والمرتبة السادسة عالميا في تصدير البطاطس، مؤكدا إن هناك تكليفات من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية علي أهمية تكثيف اللجان المرورية على الحاصلات البستانية، وتقديم كافة التوصيات والدعم للمزارعين لزيادة الإنتاج.

