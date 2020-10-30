باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:29 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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حسم نادي الزمالك مصير لاعبه المميز بناء على توجيهات المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، باتريس كارتيرون، قرر وضع إسلام جابر ضمن قائمة الراحلين في الموسم المقبل قبل أن يغادر النادي بشكل مفاجئ.

وأبلغ جايمي باتشيكو مسئولي نادي الزمالك برفضه رحيل إسلام جابر وأنه سيعتمد عليه الفترة المقبلة ليكون عنصرا من العناصر الأساسية في الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأربعاء القادم في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي أمام الأهلي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الشهر المقبل.

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