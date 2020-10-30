الأردن: 27 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الجمعة، عن 27 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح يوم غد السبت.

وتشمل القائمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة، المحطات التابعة لشركة توتال الاردن:محطة اليادودة 1, مجمع الباصات -اربد ,الزرقاء الجنوبي جبل طارق, القويرة, رأس النقب, الحمر-الفحيص, غور الصافي, القطرانة, الرصيفة.

كما وتشمل المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية: محطة الاستقلال1, الهاشمية, قنازع - زيزيا , قوس النصر-جرش, المفرق البلد,الحصن,الكرك المركزية, القويرة, الشوبكي - طريق المطار, خلدا 1, الاشرفية للمحروقات.

والمحطات التابعة لشركة المناصير: محطة البوتاس, الجيزة, الشيدية, الطريق الخلفي-العقبة,الطنيب, المطار, الشريف حسين- العقبة.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بشري سارة في الأهلي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 23 ساعة

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:11 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه