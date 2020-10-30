أحمد مالك: "حارس الذهب" أولى خطواتي للعالمية

Advertisements



قال الفنان أحمد مالك، إن دوره في الفيلم الأسترالي "حارس الذهب" يعد أولى خطواته للعالمية في حياته الفنية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سالي حماد، ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة من مهرجان الجونة، أنه محظوظ لأنه ضمن جيل سينمائي مصري أثبت نفسه في آخر 5 سنوات في المهرجان الدولية.



وأشار الفنان إلى أنه خلال مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي تم اختياره ضمن برنامج النجوم الصاعدين يضم 4 ممثلين من الأفلام المشاركة وكان أول مصري وعربي يشترك في هذا البرنامج، وتم العرض عليه تأدية دور من خلال تقديم تجارب أداء.



وكشف أنه تم رفضه 19 مرة من خلال تجارب الأداء الذي كان يقدمها للمشاركة في الأعمال العالمية، وفي النهاية تم قبوله للمشاركة في فيلم "حارس الذهب".



وعن المنصات الرقمية قال الفنان أحمد مالك إنها هي المستقبل لصناعة الفن.





