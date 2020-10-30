بشري سارة في الأهلي
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:34 م
علي نبوي
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انتظم الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الجمعة.
وتعافى معلول من الإجهاد في العضلة الخلفية، الذي حرمه من الوجود في مباراة الوداد المغربي الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وفي سياق أخر، قدمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، توصيات إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، من أجل استعادة خدمات نجمي الفريق الأول لكرة القدم المعارين، حتى نهاية الموسم الجاري.
ووضعت لجنة التخطيط، الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن ثنائي الفريق المعار إلى سموحة، على رأس المطلوب عودتهم من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، بالموسم الجديد.
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