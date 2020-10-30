بشري سارة في الأهلي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الجمعة.

وتعافى معلول من الإجهاد في العضلة الخلفية، الذي حرمه من الوجود في مباراة الوداد المغربي الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفي سياق أخر، قدمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، توصيات إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، من أجل استعادة خدمات نجمي الفريق الأول لكرة القدم المعارين، حتى نهاية الموسم الجاري. 

ووضعت لجنة التخطيط، الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن ثنائي الفريق المعار إلى سموحة، على رأس المطلوب عودتهم من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، بالموسم الجديد.

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