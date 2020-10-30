حادث نيس وإصابات كورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

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شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 24 أكتوبر، وحتى اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020:



انفجار ناقلة نفط روسية كانت تعبر مضيق كيرتش



أعلنت وكالة الملاحة البحرية الروسية، يوم السبت الماضي، وقوع انفجار هائل في ناقلة نفط روسية، كانت تعبر مضيق كيرتش باتجاه ميناء روستوف أون دون، وفُفد في الانفجار 3 أشخاص.



وأشارت الوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري، إلى أن الناقلة عزي أصلانوف لم تكن تحمل أي نفط، وأن سبب الانفجار على الأرجح يرجع إلى بقايا أبخرة، وفقا لما أعلنته وكالة "رويترز" للأنباء.



جسر عسكري مفتوح بين أنقرة وغرب ليبيا



واصلت تركيا وقطر، إرسال الشحنات العسكرية إلى ليبيا.



وبحسب موقع "فلايت رادار" الإيطالي، المتخصص برصد حركة الطيران، فإن مطارات غرب ليبيا الثلاث "معيتيقة، مصراتة، الوطية"، استقبلت 6 رحلات طيران شحن عسكري، خلال 5 أيام.



وارتفع عدد رحلات الشحن العسكري من تركيا إلى مطارات غرب ليبيا إلى 126 رحلة، خلال 7 أشهر فقط، في الفترة من 15 مارس الماضي، إلى 18 أكتوبر الحالى، منها 67 شحنة تم نقلها عبر طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو التركي، و53 منها تابعة لليوشن "إتش 76" المملوكة لحكومة فايز السراج، و6 رحلات شحن عسكري قامت بها طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو القطري، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز" السعودية.



وحذر اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه، المعنوي بالجيش الوطني الليبي، من التساهل مع الجسر العسكري المفتوح بين أنقرة وغرب ليبيا، الذي لم يتوقف جوا وبحرا، خصوصا منذ يناير 2020، مشيرا إلى التسارع الكبير لحركة هذا الجسر خلال الآونة الأخيرة وزيادة نقل العتاد العسكري والمرتزقة إلى ليبيا على مرأى ومسمع مجلس الأمن.





أمريكا تحذر تركيا بسبب منظومة صواريخ "إس-400"



هددت الولايات المتحدة، تركيا بـ"عواقب وخيمة" بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس-400".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جوناثان هوفمان، إن "علاقات البلدين قد تتأثر بشكل كبير بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ".



وأضاف هوفمان، في تصريحات صحفية، أن "نظام إس-400 لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".



وتابع: "نحن نعارض قيام تركيا باختبار هذه المنظومة، وقد تكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا الدفاعية".



وكان حلف شمال الأطلسي "ناتو" قد وجه رسالة شديدة اللهجة لتركيا بعد تقارير بشأن استخدم نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" خلال تدريبات للمرة الأولى، محذرا من تلك الخطوة.



وكانت تقارير إعلامية تركية قد ذكرت أن الحكومة في أنقرة اختبرت لأول مرة الصواريخ الروسية طراز أرض جو في ظروف تشغيل بالقرب من مدينة سينوب على البحر الأسود.



وسبق أن استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج طائرات إف 35، بسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي، كما هددت بفرض عقوبات على أنقرة.



يشار إلى أن نظام "إس-400"، هو نظام دفاع جوي متحرك يمكنه التصدي للطائرات والمقذوفات والأشياء الأخرى في الجو، ويمكن حمل وحداته، التي تتكون في العادة من عدة صواريخ ورادار ومركز قيادة بواسطة شاحنات، ويمكن النظام أن يعمل بصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.



عقوبات أمريكية جديدة على إيران



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين الماضي، توسيع العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، ووضعه على القائمة السوداء الأمريكية.



وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات شملت أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".



كما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط.



وتفرض الولايات المتحدة حصارًا على إيران، منذ انتهاء حظر السلاح الأممي على طهران، والذي كانت ترغب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تمديده، لكنها فشلت في ذلك.





وفاة عزة الدوري رجل صدام حسين الأشهر خلال الحكم





أعلن حزب البعث العراقي، يوم الإثنين الماضى، عن وفاه رجل صدام الأشهر، والقائد البارز بالحزب، عزة الدوري، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.



ووفق السومرية نيوز، نعت مواقع تابعة للحزب، الدوري بعد وفاته، فيما قالت "قيادة قطر العراق"، إنه "ترجل اليوم من على صهوة جواده"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



يشار إلى أن عزة الدوري مطلوب للسلطات العراقية، وأُعلن في أكثر من مناسبة عن مقتله واعتقاله، لكنه كان غالبا ما ينفي التصريحات التي تتحدث عن ذلك عبر تسجيلات صوتية.



ترامب يبلغ الكونجرس بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب





وفى يوم الثلاثاء الماضى، أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي، بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، قرار رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب بعد دفع تعويضات للأسر الأمريكية المتضررة.



تزامن ذلك، مع إعلان ترامب، رعاية اتفاق للتطبيع بين كل من إسرائيل والسودان، يشمل إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين.



الاشتباكات تتجدد بين أرمينيا وأذربيجان



لم يمض سوى يومين على الهدنة الثالثة بين أرمينيا وأذربيجان، التى جاءت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، التى ما إن لبثت أن دخلت حيز التنفيذ، حتى عرقلتها اشتباكات تجددت، يوم الأربعاء الماضى، واتهامات أذربيجانية لأرمينيا بقصف مناطق مراكز سكنية، ومواقع للجيش على الحدود بين البلدين.



وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قيام القوات المسلحة الأرمينية بقصف المواقع الأذربيجانية على الحدود بين الدولتين.



وأضافت الوزارة أن القوات الأرمينية أطلقت النيران من الأسلحة الخفيفة على المراكز السكنية ومواقع وحدات الجيش الأذربيجانى على حدود بين البلدين.



وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية استمرار العمليات القتالية، على خط المواجهة فى إقليم ناجورنو كاراباخ، منوهة بأنه تم تدمير مركبات قتالية متعددة، ومدافع وذخيرة للقوات الأرمينية، بعد تعرض مناطق أذربيجانية للقصف من الأراضى الأرمينية.



واتهمت أذربيجان القوات الأرمينية بقتل 19 مدنيا، وإصابة 60 آخرين بجروح، فى قصف صاروخى استهدف منطقة باردا، وهى مدينة أذربيجانية قريبة من خط الجبهة فى ناجورنو كاراباخ.



فى المقابل، نفت وزارة الدفاع الأرمينية، اتهامات أذربيجان لها بقصف مراكز سكنية ومواقع للجيش الأذرى، مؤكدة أن تلك الاتهامات باطلة، ولا أساس لها من الصحة.



وفى ظل الانهيار السريع لاتفاق وقف إطلاق النار، الذى دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضى، تبادلت أرمينيا وأذربيجان، الاتهامات بخرق الهدنة، مما تسبب فى تجدد الاشتباكات.



يأتى ذلك، بينما يواصل المرصد السورى لحقوق الإنسان، مواكبة ورصد عملية نقل مرتزقة الفصائل السورية من قبل الحكومة التركية نحو أذربيجان، حيث وصلت دفعة جديدة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، تضم 300 مقاتل، إلا أن تركيا لاتزال تجد صعوبة بالغة فى تجنيد المقاتلين والزج بهم فى معارك ناجورنو كاراباخ، وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال إلى القوات الأذربيجانية، بسبب العامل الطائفى، بالإضافة للخسائر البشرية الكبيرة التى لحق بصفوف الذاهبين، حتى إن بعض الذين ذهبوا إلى هناك لم يكونوا على دراية بأن القوات الأذرية من الطائفة الشيعية، وعادوا بعد ذلك إلى سوريا بعد معرفتهم، وفى ظل الأوضاع الصعبة للمقاتلين هناك.





مجلس الشيوخ يصادق على تعيين إيمي باريت قاضية في المحكمة العليا





صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، على تعيين إيمي باريت، قاضية في المحكمة العليا، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية.



وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رشح القاضية إيمي باريت، لمنصب رئيس المحكمة العليا، خلفا لروث بادر.



وتعتبر باريت، التي كانت قاضية بمحكمة الاستئناف الاتحادية، من المحافظين، وتوصف بأنها كاثوليكية متدينة، وتعتبر من المناهضين للإجهاض، وبالتالي فهي مفضلة لدى المحافظين.



باريت أيضا مؤيدة لتوسيع حقوق حيازة السلاح، وأيضا مؤيدة لسياسات ترامب بشأن الهجرة، والتي يعتبرها الديمقراطيون متشددة جدا.



تفاصيل حادث نيس في فرنسا



واستهدف هجوم إرهابي جديد الفرنسيين، أمس الخميس، بعد قرابة أسبوعين على واقعة ذبح أستاذ التاريخ صامويل باتي، في حادث أعقبته حملات أمنية موسعة قادتها السلطات الفرنسية ضد الجمعيات والمنظمات الممولة من قطر وتركيا، والتي تنشر الفكر المتطرف في البلاد.



وذكرت الشرطة ومسؤولون أن مهاجما يحمل سكينا ويردد "الله أكبر" قطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في هجوم عند كنيسة بمدينة نيس الفرنسية، وفي غضون ساعات من هجوم نيس، قتلت الشرطة رجلا هدد المارة بمسدس في مونتفافيه قرب مدينة أفينيون بجنوب فرنسا. وكان يردد أيضا "الله أكبر"، بحسب إذاعة أوروبا 1.



وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، إن فرنسا قد تشهد مزيدا من الهجمات خلال فترة القادمة، وأنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية، متابعا: "نخوض حربا ضد عدو في الداخل والخارج وعلينا أن ندرك أن مثل هذه الهجمات المروعة التي وقعت ستقع أحداث أخرى مثلها".



أما منفذ الواقعة ففجرت السلطات الفرنسية مفاجآت عدة عنه، حين قالت الأجهزة الأمنية إن مهاجم حادث نيس، يدعى إبراهيم ويبلغ من العمر 25 عاما، ويتكلم اللغة الفرنسية، والشرطة الفرنسية لم تجد بحوزته أي شيء، لا بطاقة هوية ولا هاتف محمول، فيما قال مسؤولون إن منفذ الهجوم، شاب تونسي وصل إلى فرنسا مؤخرا، ويبلغ من العمر 21 عاما، وأنه وصل إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الشهر الماضي على متن قارب للمهاجرين، قبل أن يأتي إلى فرنسا.



وأعلن مصدر قضائي فرنسي، اليوم الجمعة، أن رجلا في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ الهجوم، حيث قتل 3 أشخاص في كنيسة، أوقف قيد التحقيق، قائلا إنه يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال به في اليوم السابق للأحداث، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "نيس-ماتان" اليومية.





8 دول كسرت حاجز المليون إصابة بكورونا





وكسرت 8 دول حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



والدول التى كسرت حاجز المليون إصابة هى: الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والبرازيل، وروسيا، وفرنسا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا.



وبلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم، 45 مليونا، و75 ألفا، و642 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليون، و182 ألفا، و10 حالات وفاة.





الرئيس الجزائرى يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا



أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس عبد المجيد تبون، الى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.



وشددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه ولم توضح الرئاسة سبب دخول تبون المستشفى.



وفى وقت سابق، تم الإعلان عن أن الرئيس الجزائرى سيخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.



إصابة الرئيس البولندى بفيروس كورونا





أصيب الرئيس البولندي أندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وتكافح بولندا الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تقوم بفرض قيود جديدة في محاولة لتفادي الإغلاق الكامل.



إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكورونا





أصيب أنزيه لوجار وزير خارجية سلوفينيا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعد أن قام بجولة فى إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا.



وأثبتت الفحوص التى أجراها لوجار إصابته بالفيروس، وذكرت وزارة الخارجية أن الوزير لا يعانى من أى أعراض للمرض وأجرى له فحص اعتيادى، وأنه سيعزل نفسه لمدة 10 أيام كما سيفعل مخالطوه.



وكانت سلوفينيا قد أعلنت حظر التجول، وعزلًا جزئيًا، بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بنحو ضعفين خلال الأسبوعين الماضيين.









إصابة رئيس الوزراء البلغاري بكورونا





أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، يوم الأحد الماضى، أن نتيجة فحصه للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت إيجابية.



وأوضح بوريسوف، عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه سيبقى في المنزل لتلقي العلاج امتثالا لتوصيات فريقه الطبي.



وكان بوريسوف و3 وزراء من حكومته يخضعون للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب في وقت سابق.











إصابة 3 من كبار مستشاري نائب ترامب بفيروس كورونا





أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوم الأحد الماضى، إصابة 3 على الأقل من كبار مستشاري نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.



وفي وقت سابق، أعلنت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، إصابة ابنها بارون البالغ من العمر 14 عاما بفيروس كورونا، وأنه لم تظهر عليه أعراض المرض.



وقالت: "هو لحسن الحظ مراهق قوي ولم تظهر عليه أعراض"، مضيفة أن نتائج فحوصه تحولت إلى سلبية.