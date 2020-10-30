ورقة وست هام الرابحة تغيب عن مواجهة ليفربول

كشف ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد عن غياب نجمه المميز ميخائيل أنطونيو أمام ليفربول في المواجهة التي تجمعهما سهرة السبت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على خلفية إصابته.





وخرج أنطونيو في الدقيقة 52 من مباراة الفريق الماضية أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل 1-1 كما ظهرت عيه تأثيرات الإصابة في مباراة الفريق قبل ذلك أمام توتنهام هوتسبير والتي تعادل فيها الفريقان 3-3.





وقال مويز للصحافيين: "ميخائيل قدم أداء كبيراً مع الفريق ولعب بصورة جيدة جداً.. لا نعتقد أن الإصابة خطيرة كثيراً لكنها ستبعده عن مباراة الغد".





وأضاف مويز: "هذه تقريباً أول إصابة في صفوف فريقنا، حافظنا على سلامة وصحة اللاعبين.. وربما حالفنا الحظ في ذلك لكننا نأمل في الاستمرار بهذا الشكل لأننا نحتاج لوجود لاعبين في كامل اللياقة".





وبعد التعادل الأخير أصبح وست هام في المركز 12 برصيد ثماني نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على مانشستر سيتي قبل رحلته المقبلة إلى ملعب ليفربول غداً.





وقال مويز عن ذلك "لا أعتقد أننا تجاوزنا التوقعات، دائماً نسعى لتحقيق نتائج جيدة لكني سعيد بما حصلنا عليه من نقاط في مواجهة توتنهام وسيتي".





وأردف قائلاً: "مواجهة البطل دائماً تكون مهمة صعبة وعلينا تقديم أفضل ما لدينا وأعتقد أننا في وضع جيد، ثقة اللاعبين في أنفسهم عالية وأتمنى أن يظهر ذلك (أمام ليفربول)".



