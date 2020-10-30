الزراعة: أكثر من نصف مليار جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ان مجلس ادارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة اعتمد مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو وأنه خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر تم إصدار عدد (436) رخصة تشغيل وتجديد لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والموافقة على تسجيل عدد (164) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 91  محلية، 73 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وأضاف سليمان أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التى توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كافة العقبات التى تعتريها.

 سليمان أكد على استمرار تكثيف المتابعات الميدانية من خلال لجان مشتركة بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى لاحياء البتلو لدراسة اى مشكلات رعائية او صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.
وايضا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على صناعة الأعلاف وتداولها لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى.

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