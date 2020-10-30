لأول مرة.. نجاح عمليتين جراحتين بمستشفى جمال حمادة المركزي بالإسكندرية

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نجح فريق الجراحين بمستشفى جمال حماده المركزى بالإسكندرية، خلال يومين متتاليين فى إجراء عمليتين جراحتين تجريان لأول مرة بالمستشفى.



وصرح الدكتور "خالد جمال عبد الغنى" - وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن العملية الاولى تمت يوم الأربعاء الماضى وهى عمليه اصلاح فتق جراحي ضخم بعد عمليه استئصال كلي قبل وبعد الشبكه بلغ حجم الفتق ١٥ في ٢٥ سم لرجل يبلغ من العمل 47 سنة.



أما العملية الثانية فأجريت يوم أمس الخميس لشاب عمره 23 سنة سقط من الدور التاني وبعد عمل استكشاف للبطن تبين وجود قطع كامل فى الامعاء الدقيقه فتم عمل وصله جديده بين الجزئين المفصولين.



وهنأ "عبد الغنى" إدارة المستشفى والعاملين بها وخاصة الفريق الطبى بنجاح العمليتين مما يدل على ارتفاع مهارة وكفاءة الجراحين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية مشددا على توفير كافة السبل لتدريب الأطقم الطبية ورفع كفاءتها وتيسير السبل أمامهم للوقوف على كل جديد فى مجال عملهم



من جانبها قالت الدكتورة "منى الشاذلى" - مديرة مستشفى جمال حماده – أن كلا المريضين حالتهما مستقرة حاليا ويخضعان للإشراف الطبى بالمستشفى.



أجرى العملية الأولى أطباء الجراحة الدكتور "احمد عاشور" والدكتور "على محمد"، وطبيب التخدير دكتور "محمد غريب"، وأجرى العملية الثانية الدكتور " احمد عاشور" والدكتور "محمد عطا" وطبيب التخدير دكتور "عبد التواب محمد".