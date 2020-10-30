وفاة فرخندة حسن أمين القومى للمرأة سابقا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن المجلس القومي للمرأة اليوم الجمعة، عن وفاة الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

فرخندة حسن، من مواليد 1930، حصلت على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، قسم كيمياء جيولوجيا، 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية، عام 1953، ماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1966م، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة، عام 1970.
 
وحصلت فرخندة حسن على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م، وكانت عضوا بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، وعضوا بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وأمين عام المجلس القومي للمرأة.
 
كما عينت عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج منتدى فتيات فى أدوار قيادية بعنوان "التحرش الإلكترونى"، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، بحضور عدد من عضوات الفرع فوتينيه لبيب، نيفين مصطفى، ونانسى المصرى، ونضال العسكرى، حنان أحمد، والدكتورة شروق نشأت، و75 فتاة وشاب وأولياء أمورهم

وقالت الدكتورة سحر وهبى، أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، إنه تمت مناقشة نتائج دراسة أجريت على عدد 5 قرى هى البياضية، ونجوع بنى واصل، وسفلاق، والبوحة، والتى تناولت أهم معوقات وصول خدمات الإنترنت واستخدامه فى التواصل بالعملية التعليمية، فى ظل جائحة فيروس كورونا، وعدم تمكين الفتيات من ممارسة الرياضة فى مراكز الشباب، وأشكال التعرض للتحرش فى المدارس والشوارع، وعلى شبكات التواصل الاجتماعى، وضرورة وكيفية التصدى لها، وتم التوصل بعد فتح مجال الحوار والنقاش إلى مجموعة من التوصيات لرفعها إلى متخذى القرار.
وتحدثت سماح عبد الحميد، المحامية بفرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، عن كيفية الإبلاغ عن جرائم التحرش، مع حفظ سرية المبلغة.

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