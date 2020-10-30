نجم ريال مدريد على رادار ميلان





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باولو مالديني المدير التقني لميلان الإيطالي يرغب في شراء أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن الإسباني إبراهيم دياز كان قد انتقل من ريال مدريد إلى ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء في عقده.





وأكد الموقع الإسباني أن آداء دياز أثار إعجاب مسئولي ميلان وأجبر مالديني على التواصل مع مسئولي ريال مدريد لتحويل الإعارة إلى بيع نهائي.





وأوضح الموقع الإسباني أن الأرقام بين الطرفين لا تزال بعيدة كما أن ريال مدريد يرى دياز عنصر أساسي في مستقبل النادي الملكي.





وأفاد الموقع الإسباني بأن مسئولي ريال مدريد لن يوافقوا على تحويل الإعارة إلى بيع نهائي إلا في حالة وضع بند يمنح النادي الملكي أحقية شراء عقد دياز مستقبلًا.





وألمح الموقع الإسباني أن دياز نفسه لا يفكر في الوقت الحالي إلا في الحصول على دقائق أكبر للمشاركة مع ميلان في الموسم الحالي.



