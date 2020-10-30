الأهلى يسعى لاستعادة من أجل استعادة نجمي الفريق المعارين

قدمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، توصيات إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، من أجل استعادة خدمات نجمي الفريق الأول لكرة القدم المعارين، حتى نهاية الموسم الجاري.









ووضعت لجنة التخطيط، الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن ثنائي الفريق المعار إلى سموحة، على رأس المطلوب عودتهم من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، بالموسم الجديد.









ويأتي ذلك بعد ظهور الثنائي بمستوى مميزة مع الفريق السكندري، وقيادة الفريق لحسم أهم المباريات بالدوري بالموسم الحالي.









وأبدى الفريق السكندري، رغبته في وقت سابق بالحصول على خدمات الثنائي بصفة نهائية باعتبارهم من العناصر الأساسية في الفريق، أو تجديد إعارته لمدة موسم آخر.









وكان محسن شارك في تسجيل العديد من الأهداف مع فريقه، فضلًا عن حصول ناصر ماهر على أفضل لاعب بالموسم داخل الفريق السكندري.