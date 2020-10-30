عبدالله مصطفى بطل كرة القدم للمبتوريين : مقابلة وزير الرياضة أفضل دافع للفوز بكأس العالم

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
عمرو محمد
Advertisements
أعرب عبدالله مصطفى لاعب فريق المعجزات لكرة القدم للمبتوريين عن سعادته بمقابلة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكداً على أنه اتخذ خطوة كبيره في تحقيق حلمه من خلال كرة القدم للمبتوريين مشيراً إلى أنه وعد الوزير بالحصول علي كأس العالم المقبل.

وأشار عبدالله مصطفى إلى أن وزير الشباب والرياضة أكد أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لأبناء مصر من ذوي القدرات والهمم وإتاحة مشروعات وبرامج الوزارة أمامهم للمشاركة بها إيماناً بقدراتهم ومهاراتهم المتميزة في مختلف المجالات.


وأكد عبدالله مصطفى أن فريقه المفضل هو نادي الزمالك كما أنه يقدر جميع الفرق الأخرى موجهاً رسالة إلى عشاق كرة القدم بضرورة أن يتحلو بالروح الرياضية والتسامح لأننا أبناء وطن واحد.


وحول موقفه من اللعب للأهلي، قال عبد الله مصطفى :" كل شئ وارد في الكرة ونحن في زمان الاحتراف في الوقت الحالي".

أخبار تهمك

أزمة جديدة تواجه الأهلي بإصابة مهاجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على أول قراراته عقب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 20 ساعة

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ ساعة و نصف

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

منذ 34 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه