بعد اعتذار أبو قير للأسمدة.. منتخب الشباب يواجه اتحاد الشرطة وديًا

استبدل منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، التجربة الودية أمام أبو قير للأسمدة، ليلاقي فريق اتحاد الشرطة، غدا، السبت،على ملعب الأخير بالعباسية.









ويواجه شباب الفراعنة، فريق الشرطة، بعد اعتذار أبوقير للأسمدة ، عن المواجهة المقرر لها غدا السبت، واتفق عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، مع نادي الشرطة لخوض المباراة الودية بعد اعتذار الأول.









وفاز شباب الفراعنة في آخر الوديات على أسوان برباعية دون رد، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا، المقرر لها ديسمبر المقبل في تونس.